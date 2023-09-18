МККК доставит груз продовольствия и медикаментов в Карабах по Агдамской дороге

Автомобиль с грузом продовольствия и медикаментов Международного комитета Красного Креста (МККК), предназначенным для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана в настоящее время движется в направлении Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.

Руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила в понедельник утром журналистам в Агдаме, что МККК доставит армянам, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи", - подчеркнула она.

Кроме этого, еще один грузовой автомобиль МККК въехал на территорию Азербайджана через ППП "Лачин" и движется по дороге Лачин-Ханкенди.

Накануне МИД Азербайджана заявил, что достигнута договоренность о параллельном использовании с 18 сентября Агдамской и Лачинской дороги для доставки грузов армянам в Карабахе. При этом доставка грузов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана. Доставка грузов будет осуществляться со стороны МККК.

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