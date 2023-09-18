Гаджиев: «Маски сорваны, а реальность осталась»! В Азербайджане нет места серым зонам!»

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил параллельное использование Агдамской и Лачинской дорог для доставки грузов армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана.
«Сегодня около 7 утра обеспечен одновременный проезд грузовых автомобилей МККК по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Дорога Агдам-Аскаран-Ханкенди открыта и функционирует, и должна оставаться таковой! Это принципиальная, справедливая, легитимная и необратимая позиция Азербайджана!», - написал Гаджиев в соцсети X.
Он добавил: «Все международное сообщество еще раз убедилось в том, что никакой так называемой блокады (армян Карабаха – ИФ) не было, а была умышленная самоблокада, политизация гуманитарных вопросов и театральные драмы со стороны Армении и незаконного марионеточного режима, лоббистских групп и некоторых западных коррумпированных политиков и предвзятых СМИ с целью ввести в заблуждение, манипулировать и запутать!».
«Маски сорваны, а реальность осталась»! В Азербайджане нет места серым зонам!», добавил помощник президента Азербайджана.
Как сообщалось ранее, автомобиль с грузом продовольствия и медикаментов Международного комитета Красного Креста (МККК), предназначенным для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана в настоящее время движется в направлении Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.
Руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила в понедельник утром журналистам в Агдаме, что МККК доставит армянам, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты.
«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи", - подчеркнула она.
Кроме этого, еще один грузовой автомобиль МККК въехал на территорию Азербайджана через ППП "Лачин" и он движется по дороге Лачин-Ханкенди.
Накануне МИД Азербайджана заявил, что достигнута договоренность о параллельном использовании с 18 сентября Агдамской и Лачинской дороги для доставки грузов армянам в Карабахе. При этом доставка грузов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана. Доставка грузов будет осуществляться со стороны МККК.
Отдел новостей
Метанольный завод SOCAR в январе-августе сократил производство на 15%, экспорт - на 8%
SOCAR в январе-августе экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса на $52,7 млн
Начат арбитражный процесс против Армении за экологический ущерб, нанесенный природе Азербайджана
Причины аварии станции «Луна-25» обнародуют в конце сентября
Google заплатит $93 млн за скрытое отслеживание истории местоположений пользователей
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Байден намерен предложить расширить состав СБ ООН - Белый дом
Глава МИД КНР примет участие в консультациях по безопасности в Москве
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС