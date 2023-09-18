Гаджиев: «Маски сорваны, а реальность осталась»! В Азербайджане нет места серым зонам!»

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев подтвердил параллельное использование Агдамской и Лачинской дорог для доставки грузов армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана.

«Сегодня около 7 утра обеспечен одновременный проезд грузовых автомобилей МККК по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. Дорога Агдам-Аскаран-Ханкенди открыта и функционирует, и должна оставаться таковой! Это принципиальная, справедливая, легитимная и необратимая позиция Азербайджана!», - написал Гаджиев в соцсети X.

Он добавил: «Все международное сообщество еще раз убедилось в том, что никакой так называемой блокады (армян Карабаха – ИФ) не было, а была умышленная самоблокада, политизация гуманитарных вопросов и театральные драмы со стороны Армении и незаконного марионеточного режима, лоббистских групп и некоторых западных коррумпированных политиков и предвзятых СМИ с целью ввести в заблуждение, манипулировать и запутать!».

«Маски сорваны, а реальность осталась»! В Азербайджане нет места серым зонам!», добавил помощник президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, автомобиль с грузом продовольствия и медикаментов Международного комитета Красного Креста (МККК), предназначенным для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана в настоящее время движется в направлении Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.

Руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила в понедельник утром журналистам в Агдаме, что МККК доставит армянам, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи", - подчеркнула она.

Кроме этого, еще один грузовой автомобиль МККК въехал на территорию Азербайджана через ППП "Лачин" и он движется по дороге Лачин-Ханкенди.

Накануне МИД Азербайджана заявил, что достигнута договоренность о параллельном использовании с 18 сентября Агдамской и Лачинской дороги для доставки грузов армянам в Карабахе. При этом доставка грузов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана. Доставка грузов будет осуществляться со стороны МККК.

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