Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

Внешняя политика 12.09.2023 11:43

МИД Азербайджана вновь подтвердил условия Баку для использования Лачинской дороги

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана расценили отправку груза Российского Красного Креста (РКК) по дороге Агдам-Ханкенди в Карабахский регион страны как «положительный шаг» и «важный прогресс» на пути к активному использованию этого маршрута.

Как сообщалось, ранее РКК направил груз в Карабах для удовлетворения потребностей армян, проживающих в этом регионе Азербайджана. Грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами прибыл в Азербайджан 9 сентября. 12 сентября груз был доставлен в Карабахский регион Азербайджана по маршруту Агдам-Ханкенди.

«Мы рассматриваем прохождение грузов, отправленных в координации с Азербайджаном именно по дороге Агдам-Ханкенди, как положительный шаг и важный прогресс на пути к открытию этой дороги», - заявил во вторник спикер внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, слова которого приводит МИД Азербайджана.

Что касается вопроса одновременного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, то, как было отмечено Азербайджаном в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, «Азербайджан согласился с одновременным использованием этих двух дорог при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК)».

Представитель МИД заявил, что «препятствует реализации этой договоренности незаконный режим, созданный Арменией в Карабахском регионе Азербайджана».

«Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов посредством МККК с соблюдением пограничных и таможенных процедур Азербайджана на погранично-пропускном пункте «Лачин» параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди», - добавил Гаджизаде.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, КАРАБАХ, ДОРОГИ


Похожие новости


Карабах являются частью Азербайджана – МИД Ирана МИД Азербайджана выразил признательность странам и организациям, осудившим «выборы» в Карабахе МИД Украины осудил так называемые «президентские выборы» в Карабахе Единственным путем достижения мира в регионе является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха, роспуск сепаратистского режима - МИД Азербайджана В Баку раскритиковали главу МИД Германии за ее оценку ситуации в Карабахе Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении Баку потребовал от Еревана положить конец вмешательству в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество – МИД Официальный Баку ответил МИД Франции Москва призывает Ереван и Баку к деэскалации - МИД РФ Армения выступила против предложения Азербайджана об установке КПП

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az