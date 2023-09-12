МИД Азербайджана вновь подтвердил условия Баку для использования Лачинской дороги

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана расценили отправку груза Российского Красного Креста (РКК) по дороге Агдам-Ханкенди в Карабахский регион страны как «положительный шаг» и «важный прогресс» на пути к активному использованию этого маршрута.
Как сообщалось, ранее РКК направил груз в Карабах для удовлетворения потребностей армян, проживающих в этом регионе Азербайджана. Грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами прибыл в Азербайджан 9 сентября. 12 сентября груз был доставлен в Карабахский регион Азербайджана по маршруту Агдам-Ханкенди.
«Мы рассматриваем прохождение грузов, отправленных в координации с Азербайджаном именно по дороге Агдам-Ханкенди, как положительный шаг и важный прогресс на пути к открытию этой дороги», - заявил во вторник спикер внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, слова которого приводит МИД Азербайджана.
Что касается вопроса одновременного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, то, как было отмечено Азербайджаном в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, «Азербайджан согласился с одновременным использованием этих двух дорог при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК)».
Представитель МИД заявил, что «препятствует реализации этой договоренности незаконный режим, созданный Арменией в Карабахском регионе Азербайджана».
«Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов посредством МККК с соблюдением пограничных и таможенных процедур Азербайджана на погранично-пропускном пункте «Лачин» параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди», - добавил Гаджизаде.
Р.Керимов
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