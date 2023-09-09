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Внешняя политика 09.09.2023 14:42

Единственным способом достижения мира в регионе является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха, роспуск так называемого режима - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана выступил с заявлением относительно незаконной деятельности так называемого режима, созданного в период оккупации Армении в Карабахском регионе Азербайджана, под названием "президентские выборы", что является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается, что легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской Республики являются только Конституция и законы Азербайджанской Республики.

"Указанный шаг, являясь еще одним элементом провокационной и опасной деятельности Армении, которая особенно обострилась в последнее время, является серьезным ударом по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджанской Республики, подчеркивается в сообщении", - говорится в заявлении.

Отмечается, что проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации.

В сообщении подчеркивается, что Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства: "Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, показывает грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны".

МИД отметил, что Азербайджан будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима. Азербайджанская Республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность, называемую "выборами", - заявил МИД Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МИД


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