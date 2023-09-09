Единственным способом достижения мира в регионе является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха, роспуск так называемого режима - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана выступил с заявлением относительно незаконной деятельности так называемого режима, созданного в период оккупации Армении в Карабахском регионе Азербайджана, под названием "президентские выборы", что является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Отмечается, что легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской Республики являются только Конституция и законы Азербайджанской Республики.
"Указанный шаг, являясь еще одним элементом провокационной и опасной деятельности Армении, которая особенно обострилась в последнее время, является серьезным ударом по усилиям по нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджанской Республики, подчеркивается в сообщении", - говорится в заявлении.
Отмечается, что проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею так называемый режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, совсем не заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации.
В сообщении подчеркивается, что Армения должна отказаться от ненужных попыток обмануть свой народ и международное сообщество, положить конец претензиям на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, конструктивно участвовать в процессе нормализации и выполнять свои международные обязательства: "Армения, препятствуя диалогу с этническими армянами, проживающими на суверенной территории Азербайджана, показывает грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджанской Республики, посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей страны".
МИД отметил, что Азербайджан будет решительно пресекать угрозы своему суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
"Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима. Азербайджанская Республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность, называемую "выборами", - заявил МИД Азербайджана.
В.Алиев
Covestro может начать переговоры с ADNOC, готовой предложить за нее 11,6 млрд евро
Новый налог на доходы банков в Казахстане вряд ли заставит их активнее кредитовать бизнес - Fitch
Капитализация вьетнамского автопроизводителя VinFast рухнула на $140 млрд за 2 недели
Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек
Азерсу привлекло израильскую Mekorot Water Company в качестве техконсультанта по проекту опреснения морской воды
Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Глава Еврокомиссии на саммите G20 призвала Россию позволить вывозить морем украинское зерно
Африканский союз станет постоянным членом G20
Крупномасштабные натовские военно-морские учения начинаются на севере Балтики
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank
"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС