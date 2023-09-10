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Внешняя политика 10.09.2023 13:20

МИД Азербайджана выразил признательность странам и организациям, осудившим «выборы» в Карабахе

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили признательность странам и организациям, осудившим так называемые выборы в Карабахском регионе.

"МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация турецких государств, Европейская служба иностранных дел, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, высоко оцениваем вашу позицию по осуждению незаконных "выборов" в Карабахском регионе", - написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВЫБОРЫ, КАРАБАХ


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