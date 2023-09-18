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Дальнее зарубежье 18.09.2023 13:24

Более 100 китайских военных самолетов замечены около Тайваня

Китайские военные за последние сутки направили на патрулирование в районы близ Тайваня 103 самолета, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на тайваньских военных.

Эти самолеты были замечены близ острова в период с 06:00 воскресенья до 06:00 понедельника (01:00 мск). Все самолеты развернулись до того, как достигли воздушного пространства Тайваня.

Из этих самолетов 40 пересекли символическую точку на полпути между материковым Китаем и островом. Среди них было более 30 истребителей и самолеты-заправщики. Также в предыдущие 24 часа власти Тайваня засекли недалеко от острова девять китайских военных кораблей.

На острове назвали действия китайских военных "оскорблением", которое может привести к эскалации напряжённости.

Китайские военные самолеты периодически подлетают к острову, однако обычно в гораздо меньших количествах, отмечает агентство.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, САМОЛЕТЫ, СИТУАЦИЯ


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