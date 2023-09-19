С ноября 2020г в результате минного террора Армении погибли свыше 60 граждан Азербайджана - МИД

После окончания Второй Карабахской войны - с ноября 2020 года жертвами подрыва на минах, установленных армянской стороной в Карабахе и Восточном Зангезуре, стали 314 граждан Азербайджана, из них 61 человек – погибли.

В заявлении МИД Азербайджана, поступившем во вторник в агентство «Интерфакс-Азербайджан», отмечается, что во вторник утром жертвами мин стали еще 6 человек, включая двоих гражданских лиц.

«Очередные минные провокации показывают, что основная цель Армении, которая до сих пор не вывела незаконные армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана, грубо нарушив пункт 4 Трехсторонней декларации от ноября 2020 года, является усиление военной напряженности в регионе и совершение террора», - говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что такими провокациями Армения и созданный ею сепаратистский режим (в Карабахе – ИФ) стремятся помешать масштабным постконфликтным восстановительным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые проводятся Азербайджаном, деятельности гражданского населения на этих территориях, а также возвращения вынужденных переселенцев и их мирного проживания в родных местах.

МИД призвал решительно осудить военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией и созданным ею так называемым режимом, а также считает необходимым принятие мер для предотвращения таких провокаций.

Как сообщалось ранее, во вторник утром в Карабахе в результате двух случаев подрыва на минах, установленных армянскими НВФ, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо сотрудников МВД и двое гражданских лиц.

По уголовным делам в настоящее время проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия.

Х.Насирзаде