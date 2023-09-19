Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8157 RUR   0.0176 GBR   2.1042 TRY   0.0629

Цена на нефть

18.09 $/bbl +/- WTI 91.48 +0.71 Brent 94.43 +0.50

Карабах 19.09.2023 11:45

С ноября 2020г в результате минного террора Армении погибли свыше 60 граждан Азербайджана - МИД

После окончания Второй Карабахской войны - с ноября 2020 года жертвами подрыва на минах, установленных армянской стороной в Карабахе и Восточном Зангезуре, стали 314 граждан Азербайджана, из них 61 человек – погибли.

В заявлении МИД Азербайджана, поступившем во вторник в агентство «Интерфакс-Азербайджан», отмечается, что во вторник утром жертвами мин стали еще 6 человек, включая двоих гражданских лиц.

«Очередные минные провокации показывают, что основная цель Армении, которая до сих пор не вывела незаконные армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана, грубо нарушив пункт 4 Трехсторонней декларации от ноября 2020 года, является усиление военной напряженности в регионе и совершение террора», - говорится в заявлении.

МИД подчеркивает, что такими провокациями Армения и созданный ею сепаратистский режим (в Карабахе – ИФ) стремятся помешать масштабным постконфликтным восстановительным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые проводятся Азербайджаном, деятельности гражданского населения на этих территориях, а также возвращения вынужденных переселенцев и их мирного проживания в родных местах.

МИД призвал решительно осудить военные провокации и террористические акты, совершаемые Арменией и созданным ею так называемым режимом, а также считает необходимым принятие мер для предотвращения таких провокаций.

Как сообщалось ранее, во вторник утром в Карабахе в результате двух случаев подрыва на минах, установленных армянскими НВФ, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо сотрудников МВД и двое гражданских лиц.

По уголовным делам в настоящее время проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, МИНЫ


Похожие новости


В Баку обвиняют Ереван в подрыве процесса нормализации отношений и подготовке к военной агрессии МИД Азербайджана назвал условия амнистии для сепаратистов в Карабахе Баку готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований законодательства Азербайджана Байрамов заявил о неприемлемости повторения утверждений армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США Заявления представительницы Госдепа противоречат договоренности, достигнутой в ходе контактов Алиева и Блинкена - МИД В Баку призвали открыто осудить минный террор Армении Единственным путем достижения мира в регионе является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха, роспуск сепаратистского режима - МИД Азербайджана Ереван готов обсуждать с Баку механизмы деэскалации Байрамов рассказал Боррелю об основных рисках на Южном Кавказе - МИД Посол Армении вызван в МИД РФ, ему выражен протест

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az