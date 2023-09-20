Администрация президента Азербайджана подтвердила проведение в Евлахе 21 сентября встречи с армянами Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции

Администрация президента Азербайджана подтвердила проведение 21 сентября в городе Евлахе встречи с армянами Карабахского региона страны для обсуждения вопросов реинтеграции.
«По предложению Администрации Президента Азербайджана, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении Администрации.
Р.Ахмедов
Продажи автомобилей в ЕС в августе выросли на 21% г/г, рост продолжается 13 месяцев
Азербайджан сохраняет статус крупнейшего поставщика нефти в Италию
ЦБ Азербайджана отмечает усиление факторов, позволяющих снизить инфляцию до целевого уровня
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Президент Ирана считает, что США выгоден конфликт в Украине
Глава Евросовета назвал принципы построения более справедливой мировой финансовой архитектуры
Азербайджан проводит военную операция де-юре на своей территории - Песков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС