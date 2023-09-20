Администрация президента Азербайджана подтвердила проведение в Евлахе 21 сентября встречи с армянами Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции

Администрация президента Азербайджана подтвердила проведение 21 сентября в городе Евлахе встречи с армянами Карабахского региона страны для обсуждения вопросов реинтеграции. «По предложению Администрации Президента Азербайджана, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении Администрации. Р.Ахмедов

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