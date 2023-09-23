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Карабах 23.09.2023 21:44

Армяне массово сжигают свои дома в одном из районов Карабаха – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армяне, проживающие в Агдеринском направлении Карабахского региона Азербайджана, массово сжигают свои жилые дома.

По данным Минобороны, «данный процесс был зафиксирован в субботу в 19:35 посредством технических средств наблюдения ВС Азербайджана».

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, АРМЯНЕ, ДЕЙСТВИЯ


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