Армяне массово сжигают свои дома в одном из районов Карабаха – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что армяне, проживающие в Агдеринском направлении Карабахского региона Азербайджана, массово сжигают свои жилые дома. По данным Минобороны, «данный процесс был зафиксирован в субботу в 19:35 посредством технических средств наблюдения ВС Азербайджана». Р.Ахмедов

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