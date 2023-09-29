Алиев заявил, что все права армян в Карабахском регионе Азербайджана будут обеспечены

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что все права армянского населения в Карабахском регионе страны будут обеспечены.

«Мы обеспечим права армянского населения Карабаха. Мы уже изложили им наше видение по этому вопросу, по реинтеграции, их правам», - сказал Алиев в пятницу, выступая на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

По его словам, все вопросы, связанные с религиозными, культурными и прочими правами армян в Карабахе будут решаться в соответствии с международными конвенциями. «Они (эти вопросы – ИФ) будут реализованы в соответствии со всеми конвенциями, участником которых является Азербайджан, нашей Конституцией и нашими международными обязательствами", - подчеркнул президент.

Р.Ахмедов