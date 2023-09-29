Алиев заявил, что все права армян в Карабахском регионе Азербайджана будут обеспечены

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что все права армянского населения в Карабахском регионе страны будут обеспечены.
«Мы обеспечим права армянского населения Карабаха. Мы уже изложили им наше видение по этому вопросу, по реинтеграции, их правам», - сказал Алиев в пятницу, выступая на втором Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.
По его словам, все вопросы, связанные с религиозными, культурными и прочими правами армян в Карабахе будут решаться в соответствии с международными конвенциями. «Они (эти вопросы – ИФ) будут реализованы в соответствии со всеми конвенциями, участником которых является Азербайджан, нашей Конституцией и нашими международными обязательствами", - подчеркнул президент.
Р.Ахмедов
Азербайджан рассчитывает на помощь Huawei в создании лаборатории искусственного интеллекта
Нефть перешла к росту, Brent торгуется у $96 за баррель
Азерэнержи за 8 месяцев сохранил лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана
Общественное объединение «Региональное развитие» инициировало Программу развития Азада Мирзаджанзаде
Прикаспийские страны продлили на 2024г мораторий на промысел осетровых
Госагентство ОМС направит 15 млн манатов на капремонт родильного дома
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Орбан поставил под сомнение скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
В 2023 году до Европы добрались через Средиземное море 186 тыс. нелегалов, более 130 тыс. из них высадились в Италии - ООН
Россия всегда открыта к взаимодействию с партнёрами по вопросам ВТС - Шойгу
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Для сотрудников Yelo Bank организован очередной «День здоровья»
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС