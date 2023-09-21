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Регион 21.09.2023 16:59

Баку оперативно организовал переговоры с армянами Карабаха - Кремль

У Азербайджана есть понимание, что законные интересы и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня говорил, во время телефонного разговора с Алиевым и вчера с Пашиняном о том, что все законные интересы и безопасность жителей Карабаха, его армянского населения должны обеспечиваться. Такое понимание с азербайджанской стороны есть", - отметил он.

"Азербайджанская сторона инициативно предложила переговоры, организовала переговоры. Есть надежда, что этот разговор даст свои результаты", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, АРМЯНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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