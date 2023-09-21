Баку оперативно организовал переговоры с армянами Карабаха - Кремль

У Азербайджана есть понимание, что законные интересы и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня говорил, во время телефонного разговора с Алиевым и вчера с Пашиняном о том, что все законные интересы и безопасность жителей Карабаха, его армянского населения должны обеспечиваться. Такое понимание с азербайджанской стороны есть", - отметил он.
"Азербайджанская сторона инициативно предложила переговоры, организовала переговоры. Есть надежда, что этот разговор даст свои результаты", - добавил Песков.
В Баку сочли «крайне безответственным» заявление главы МИД Франции с оценкой ситуации в Карабахе
Баку договорился с армянами Карабаха о проведении вскоре новой встречи по вопросам реинтеграции
Власти Азербайджана в 2024г направят из госбюджета около $3,8 млрд на оборону и нацбезопасность
Банк Англии неожиданно сохранил ставку уровне 5,25% годовых
Эльмир Мехдиев распродал практически всю свою долю в Muganbank
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС