Баку оперативно организовал переговоры с армянами Карабаха - Кремль

У Азербайджана есть понимание, что законные интересы и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны быть обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня говорил, во время телефонного разговора с Алиевым и вчера с Пашиняном о том, что все законные интересы и безопасность жителей Карабаха, его армянского населения должны обеспечиваться. Такое понимание с азербайджанской стороны есть", - отметил он.

"Азербайджанская сторона инициативно предложила переговоры, организовала переговоры. Есть надежда, что этот разговор даст свои результаты", - добавил Песков.