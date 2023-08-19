Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения - Минобороны

Азербайджанские военные в субботу пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана
"19 августа около 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались под видом сельскохозяйственных работ создать долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате срочных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно прекращены".
В.Алиев
Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промэксплуатацию осенью
Сменить собственника АО «АрселорМиттал Темиртау» могут в Казахстане после очередной аварии на шахте
Азербайджан за 7 мес. направил свыше $1,2 млрд на импорт продовольствия
AZAL в конце сентября возобновит полеты в Женеву
Азербайджан в I полугодии нарастил импорт смартфонов почти в 5 раз
В Азербайджане на ремонт школьных парт и стульев направят около 500 тыс. манатов
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Зеленский проведет в ближайшие дни переговоры с партнерами о поставках самолетов
На Тенерифе не утихают лесные пожары, продолжается эвакуация жителей
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС