Азербайджанские военные пресекли попытку НВФ в Карабахе установить фортификационные сооружения - Минобороны

Азербайджанские военные в субботу пресекли попытку армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана установить долговременные фортификационные сооружения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана

"19 августа около 16:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались под видом сельскохозяйственных работ создать долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском районе", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что "в результате срочных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно прекращены".

В.Алиев