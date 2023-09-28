Песков: не надо искать виновных в том, что армяне в Карабахе изъявили желание перебраться в Армению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство армян, проживавших в Карабахском регионе Азербайджана, приняли решение переехать в Армению.
"Мы принимаем во внимание (решение о самороспуске сепаратистского режима в Карабахе - ИФ-Аз), мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен", - сказал Песков журналистам.
Он добавил при этом: "Наши (российские - ИФ-Аз) миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие из них изъявляют желание перейти на территорию Армении. Им, всем желающим, оказывается поддержка".
Представитель Кремля особое внимание обратил на позицию Москвы по вопросу грядущей реинтеграции армянского населения Карабаха в состав Азербайджана. "(...). Мы неоднократно заявляли, что в наших контактах с Баку мы продолжим, конечно же, обращать внимание на эти гуманитарные аспекты", - подчеркнул Песков.
Он также призвал не искать виновных в том, что большинство армян приняли решение перебраться из Карабаха в Армению: "Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет".
Вместе с тем он согласился с тем, что "люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха - часть навсегда, а часть временно".
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