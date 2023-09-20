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СНГ 20.09.2023 16:01

Путин заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай в октябре

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение посетить в октябре Китай.

"Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд "Один пояс, один путь", - сказал российский президент на встрече с членом политбюро ЦК КПК, главой китайского МИД Ван И.

Путин подчеркнул, что это полностью соответствует интересам России, "интегрирует, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства", и интересам Китая.

"И действуем достаточно синхронно", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИТАЙ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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