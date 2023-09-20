Путин намерен проинформировать Ван И о ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин намерен проинформировать главу МИД КНР Ван И о ситуации на Украине и в Карабахе.

"Проинформирую вас о ситуации на украинском направлении и том, что происходит в сфере азербайджано-армянского урегулирования", - сказал Путин в ходе встречи с Ван И.

"Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта - и властями в Ереване, (...) в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло", - подчеркнул президент.