Запасы нефти в США снизились на 2,14 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей - до 418,46 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 831 тыс. баррелей и составили 219,48 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,87 млн баррелей, до 119,67 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

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