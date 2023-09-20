Путин приветствовал планы проведения 21 сентября встречи представителей Баку и армян Карабаха

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Карабаха.
Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и армян Карабаха. Эти переговоры состоятся при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента.
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