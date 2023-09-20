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Регион 20.09.2023 21:52

Путин приветствовал планы проведения 21 сентября встречи представителей Баку и армян Карабаха

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Карабаха.

Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и армян Карабаха. Эти переговоры состоятся при посредничестве руководства Российского миротворческого контингента.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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