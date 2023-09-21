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Регион 21.09.2023 16:47

Встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения разблокировки транспортных коридоров пока не планируется - Песков

Пока нет речи о проведении встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана для обсуждения разблокировки транспортных коридоров в нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет об этом речи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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