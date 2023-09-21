Встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения разблокировки транспортных коридоров пока не планируется - Песков

Пока нет речи о проведении встречи вице-премьеров России, Армении и Азербайджана для обсуждения разблокировки транспортных коридоров в нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет об этом речи", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет", - отметил он.