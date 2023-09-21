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Регион 21.09.2023 22:12

ЕС призвал Ереван и Баку возобновить переговоры

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Ереван и Баку возобновить переговоры по нерешенным вопросам.

"ЕС призывает к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам (...) и по-прежнему полностью привержен поддержке таких переговоров", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, опубликованном в четверг в Брюсселе.

По его словам, ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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