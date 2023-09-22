Американские сенаторы представили законопроект, включающий военную помощь Армении

Группа американских сенаторов, представляющих обе партии, разработали законопроект по оказанию помощи Армении, в том числе военной, а также введению санкций в отношении Азербайджана.
В законопроекте предлагается разрешить госдепартаменту США "выделить $10 млн на 2024 финансовый год для оказания помощи Республике Армения по программе иностранного военного финансирования". Эта программа должна "поддержать суверенную независимость Армении, совместные с США тренировки и учения, повысить способность США взаимодействовать с Арменией, подготовить армянские вооруженные силы для будущих межнациональных миротворческих операций".
Агентству США по международному развитию документом предлагается выделить на 2024 финансовый год $30 млн на оказание гуманитарной помощи в Армении и Карабахе.
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