Американские сенаторы представили законопроект, включающий военную помощь Армении

Группа американских сенаторов, представляющих обе партии, разработали законопроект по оказанию помощи Армении, в том числе военной, а также введению санкций в отношении Азербайджана.

В законопроекте предлагается разрешить госдепартаменту США "выделить $10 млн на 2024 финансовый год для оказания помощи Республике Армения по программе иностранного военного финансирования". Эта программа должна "поддержать суверенную независимость Армении, совместные с США тренировки и учения, повысить способность США взаимодействовать с Арменией, подготовить армянские вооруженные силы для будущих межнациональных миротворческих операций".

Агентству США по международному развитию документом предлагается выделить на 2024 финансовый год $30 млн на оказание гуманитарной помощи в Армении и Карабахе.