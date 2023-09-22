Армянские НВФ в Карабахе сдали свыше 800 ед. стрелкового оружия и 6 ед. бронетехники

Минобороны РФ сообщило первые данные сдачи незаконными армянскими вооруженными формирования в Карабахском регионе Азербайджана вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. По данным Минобороны РФ, на 22 сентября армянскими НВФ сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».