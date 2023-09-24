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Внешняя политика 24.09.2023 10:25

Байрамов и Абдоллахиян выразили удовлетворение динамикой развития азербайджано-иранских отношений

В рамках участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Амир Хоссейн Абдоллахияном, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, а также последней ситуации в регионе.

"С удовлетворением была отмечена возрастающая динамика между Азербайджаном и Ираном в рамках сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах, подчеркнута важность встреч на высоком уровне и контактов между различными структурами, состоявшихся в последнее время в ряде других сфер", - говорится в сообщении.

Байрамов также проинформировал коллегу о вызовах региональному миру и безопасности, созданных Арменией и так называемым режимом, созданным ею на территории Азербайджана, рассказал о причинах локальных антитеррористических мер, реализуемых на ее суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Абдоллахиян был проинформирован о мерах по разоружению незаконных вооруженных формирований Армении, проводящихся в настоящий момент.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что реинтеграция жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения сегодня находится на историческом этапе, в этом направлении появляются многообещающие возможности, что встреча в Евлахе 21 сентября прошла в позитивной и конструктивной обстановке, Азербайджаном была оказана помощь в связи с вопросами, возникшими в результате встречи.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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