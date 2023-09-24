Приштина обвиняет Белград в причастности к нападению на косовских полицейских

Сербия, вероятно, имеет отношение к вооруженному нападению, совершенному на косовских полицейских, заявил в воскресенье премьер Косово Альбин Курти.

"Наше государство атакует организованная преступность. А политическую, финансовую и логистическую поддержку ей оказывает Белград", - цитирует премьера Associated Press.

По словам Курти, в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. "Это были профессионалы. Они были в масках, располагали тяжелым вооружением", - сказал он. В итоге один сотрудник полиции Косово погиб, а еще один получил ранения.

Спикер парламента Сербии Владимир Орлич, со своей стороны, раскритиковал заявления Курти и предположил, что к эскалации напряженности стремится не Сербия, а как раз власти Косово.

Associated Press отмечает, что инцидент произошел в момент, когда проходящие при поддержке ЕС переговоры по нормализации отношений Сербии и Косово застопорились. Ранее в сентябре стороны провели очередную встречу в Брюсселе: осязаемых результатов она не принесла.