Вучич обвинил косовскую полицию в гибели трех сербов

Сотрудники полиции Косово застрелили трех проживавших на косовской территории сербов, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.
По сообщению сербских СМИ, Вучич отметил, что еще двое сербов были ранены и есть информация о возможной гибели четвертого человека.
Ранее косовские власти заявили, что на севере Косово один полицейский погиб и еще один получил ранения во время перестрелок, как считается, с сербами.
Вучич, комментируя эти события, предположил, что наилучшим выходом было бы размещение международных сил на севере Косово. Также он обвинил премьера Косово Альбина Курти в стремлении спровоцировать конфликтную ситуацию.
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