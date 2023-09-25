Вучич обвинил косовскую полицию в гибели трех сербов

Сотрудники полиции Косово застрелили трех проживавших на косовской территории сербов, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

По сообщению сербских СМИ, Вучич отметил, что еще двое сербов были ранены и есть информация о возможной гибели четвертого человека.

Ранее косовские власти заявили, что на севере Косово один полицейский погиб и еще один получил ранения во время перестрелок, как считается, с сербами.

Вучич, комментируя эти события, предположил, что наилучшим выходом было бы размещение международных сил на севере Косово. Также он обвинил премьера Косово Альбина Курти в стремлении спровоцировать конфликтную ситуацию.