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Дальнее зарубежье 25.09.2023 00:06

Вучич обвинил косовскую полицию в гибели трех сербов

Сотрудники полиции Косово застрелили трех проживавших на косовской территории сербов, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

По сообщению сербских СМИ, Вучич отметил, что еще двое сербов были ранены и есть информация о возможной гибели четвертого человека.

Ранее косовские власти заявили, что на севере Косово один полицейский погиб и еще один получил ранения во время перестрелок, как считается, с сербами.

Вучич, комментируя эти события, предположил, что наилучшим выходом было бы размещение международных сил на севере Косово. Также он обвинил премьера Косово Альбина Курти в стремлении спровоцировать конфликтную ситуацию.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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