Цена нефти в $90 за баррель вряд ли подорвет экономику США - Goldman Sachs

Цены на нефть на уровне $90 за баррель вряд ли подорвут экономику США или потребительские расходы, считают аналитики Goldman Sachs.
Котировки нефтяных фьючерсов выросли примерно на 30% за последние три месяца, что способствует усилению общей инфляции в стране и создает проблемы для Федеральной резервной системы в ее борьбе по сдерживанию роста цен. По мнению экспертов банка, подорожание нефти, если оно продолжится, может ограничить потребительские расходы и экономический рост, но это будет решаемой проблемой, пишет MarketWatch.
"Хотя мы прогнозируем замедление роста потребления осенью и зимой, мы считаем, что более высокие цены на нефть вряд ли приведут к снижению потребительских расходов и ВВП", - говорится в аналитическом обзоре Goldman.
В качестве факторов, которые нивелируют подорожание нефти, они отмечают снижение цен на уголь, природный газ и электроэнергию.
Котировки фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе торгов во вторник снизились на 1,1% - до $88,7 за баррель. Сорт Brent подешевел на 1,1% - до $92,27 за баррель.
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