Cкандал с сенатором Менендесом может ускорить получение Турцией от США истребителей F-16 - Эрдоган

Суд над сенатором-демократом, известным армянским лоббистом Робертом Менендесом и его отстранение от должности главы комитета Сената США по иностранным делам дают Турции шанс скорее получить истребители F-16, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Благодаря такому развитию событий у нас может появиться возможность ускорить закупки F-16. Менендес и люди с подобным складом ума чинят препятствия не только в случае с F-16, но и по всем другим вопросам", - приводит издание "Хюрриет" слова Эрдогана.

Ранее администрация США приостановила заключение сделки с Турцией на поставку 40 новых F-16 и комплектов для модернизации уже имеющихся самолетов, поскольку группа конгрессменов отказалась дать согласие на нее, пока Турция не ратифицирует заявку на вступление Швеции в НАТО. При этом сенатор Менендес, являвшийся председателем комитета по иностранным делам, блокировал процесс продажи F-16.

Эрдоган в свою очередь заявил о планах вновь обсудить этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он добавил, что Анкара ожидает от Вашингтона четкой позиции в отношении продажи F-16.

На прошлой неделе министерство юстиции США предъявило Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту. В обвинительном заключении утверждается, что Менендес и его супруга (Надин Арсланян - ИФ) брали взятки в сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие Менендеса использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта. Менендес с супругой предстанут перед судом 27 сентября.