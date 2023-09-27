Алиев обсудил со спецпредставителем президента США ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял специального представителя президента США, главу Агентства по международному развитию Соединенных штатов (USAID) Саманту Пауэр, исполняющую обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
В ней отмечается, что стороны обсудили ситуацию в регионе после антитеррористических мероприятий Баку в Карабахе.
"На встрече состоялся обмен мнениями по текущей ситуации, сложившейся в результате проведенных в Карабахском регионе Азербайджана антитеррористических мероприятий", - говорится в информации.
Алиев сообщил, что в Карабахе были конфискованы сотни единиц военной техники, боеприпасов и военного снаряжения, добавив, что аккредитованные в Азербайджане военные представители зарубежных стран и представитель офиса резидента - координатора ООН провели осмотр собранного оружия и военной техники.
Он отметил, что "в настоящее время осуществляются процесс разоружения незаконных армянских вооруженных сил и вывод их с территории Азербайджана".
Президент Азербайджана рассказал, что "в ходе антитеррористических мероприятий гражданскому населению ущерба не наносилось, целью являлись только армянские незаконные вооруженные формирования и военные объекты".
Глава государства заявил, что права армян Карабаха, как и других живущих в Азербайджане этнических меньшинств, будут обеспечены в рамках законодательства страны и международных обязательств. По его словам, между представителями Азербайджана и армян региона ведется диалог по вопросам реинтеграции.
Алиев добавил, что Баку "отправляет гуманитарную помощь армянам Карабаха, сотрудничество в области оказания помощи осуществляется с Международным комитетом Красного Креста (МККК), в регионе восстанавливается инфраструктура".
Он отметил готовность официального Баку к организации в ближайшее время поездки аккредитованного в стране офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана.
В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения стабильности в регионе и диалога с местными армянами, говорится в информации.
Как сообщалось, ранее глава USAID Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким прибыли в Баку.
Отдел новостей
Equinor подписала 5-летний контракт на поставку 1,2 млрд куб. м газа в год с OMV
Польша и США подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Польше
Азербайджан ожидает роста на 20% турпотока в страну в 2024г - ГАТ
ГАТ планирует к началу 2025г реставрировать еще 44 дома в Хыналыге
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Hyundai и Kia отзывают почти 3,4 млн машин в США в связи с риском возгорания
Главы МИД Турции и Армении обсудили ситуацию в регионе
Парламент Эстонии не принял повторно закон о сносе советских памятников, ранее отклоненный президентом
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Что нужно сделать для надежного увеличения ваших средств?
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС