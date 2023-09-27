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Внешняя политика 27.09.2023 19:53

Алиев обсудил со спецпредставителем президента США ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял специального представителя президента США, главу Агентства по международному развитию Соединенных штатов (USAID) Саманту Пауэр, исполняющую обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ней отмечается, что стороны обсудили ситуацию в регионе после антитеррористических мероприятий Баку в Карабахе.

"На встрече состоялся обмен мнениями по текущей ситуации, сложившейся в результате проведенных в Карабахском регионе Азербайджана антитеррористических мероприятий", - говорится в информации.

Алиев сообщил, что в Карабахе были конфискованы сотни единиц военной техники, боеприпасов и военного снаряжения, добавив, что аккредитованные в Азербайджане военные представители зарубежных стран и представитель офиса резидента - координатора ООН провели осмотр собранного оружия и военной техники.

Он отметил, что "в настоящее время осуществляются процесс разоружения незаконных армянских вооруженных сил и вывод их с территории Азербайджана".

Президент Азербайджана рассказал, что "в ходе антитеррористических мероприятий гражданскому населению ущерба не наносилось, целью являлись только армянские незаконные вооруженные формирования и военные объекты".

Глава государства заявил, что права армян Карабаха, как и других живущих в Азербайджане этнических меньшинств, будут обеспечены в рамках законодательства страны и международных обязательств. По его словам, между представителями Азербайджана и армян региона ведется диалог по вопросам реинтеграции.

Алиев добавил, что Баку "отправляет гуманитарную помощь армянам Карабаха, сотрудничество в области оказания помощи осуществляется с Международным комитетом Красного Креста (МККК), в регионе восстанавливается инфраструктура".

Он отметил готовность официального Баку к организации в ближайшее время поездки аккредитованного в стране офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения стабильности в регионе и диалога с местными армянами, говорится в информации.

Как сообщалось, ранее глава USAID Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким прибыли в Баку.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ВСТРЕЧА


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