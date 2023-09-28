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Дальнее зарубежье 28.09.2023 18:25

Блинкен не исключает в будущем контактов США с РФ на высшем уровне

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что не исключает встречи американского президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина в будущем.

"Никогда не говори никогда", - сказал Блинкен на полях мероприятия, которое проводит издание The Atlantic, отвечая на вопрос о перспективе встречи двух лидеров.

При этом он объяснил, что для этого сначала потребуется движение в сторону украинского урегулирования.

"Потому что, в конечном счете, все, начиная с украинцев, хотят справедливого и долгосрочного мира. Так что давайте смотреть, дойдем ли мы когда-нибудь до момента, когда такое урегулирование будет возможно", - добавил Блинкен.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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