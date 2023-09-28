Блинкен не исключает в будущем контактов США с РФ на высшем уровне

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что не исключает встречи американского президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина в будущем.
"Никогда не говори никогда", - сказал Блинкен на полях мероприятия, которое проводит издание The Atlantic, отвечая на вопрос о перспективе встречи двух лидеров.
При этом он объяснил, что для этого сначала потребуется движение в сторону украинского урегулирования.
"Потому что, в конечном счете, все, начиная с украинцев, хотят справедливого и долгосрочного мира. Так что давайте смотреть, дойдем ли мы когда-нибудь до момента, когда такое урегулирование будет возможно", - добавил Блинкен.
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