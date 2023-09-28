В Варшаве заявили, что вертолет ВС Польши не нарушал авиапространство Беларуси

Польские военные заявили, что их вертолет, вопреки утверждениям Минска, не нарушал воздушное пространство Беларуси, сообщают европейские СМИ со ссылкой на ВС Польши.

"Операционное командование решительно опровергает эти сообщения", - сказал представитель ВС Польши.

"Ни один из польских вертолетов не нарушал авиапространство Беларуси", - добавил он.

Ранее Минобороны Беларуси сообщило о появлении польского вертолета в воздушном пространстве Беларуси.

"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси.