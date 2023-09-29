Палата представителей одобрила законопроекты о финансировании Госдепартамента и Пентагона

Палата представителей США в четверг приняла законопроект о финансировании Госдепартамента и зарубежных операций, несмотря на противостояние со стороны некоторых республиканцев.

Согласно данным голосования, законопроект поддержали 216 законодателей, 212 выступили "против".

Оппозиция законопроекту о расходах Госдепартамента основывалась в основном на положениях, связанных с Украиной.

Законопроект не выделяет конкретную сумму для помощи Киеву. Однако в нем говорится, что средства, выделенные в соответствии с положением законопроекта, должны быть предоставлены Украине для "защиты своего суверенитета", "борьбы с коррупцией" и "содействия прозрачности и демократии".

По мнению одной из самых ярых противников законопроекта республиканки Марджори Тейлор Грин, законопроект Госдепартамента предоставляет Киеву "карт-бланш".

Ранее палата представителей проголосовала по предложенной ею поправке, предусматривающей запрет на оказание помощи Украине. Поправка была отвергнута подавляющим большинством: 342 голоса против 90.