Палата представителей одобрила законопроекты о финансировании Госдепартамента и Пентагона

Палата представителей США в четверг приняла законопроект о финансировании Госдепартамента и зарубежных операций, несмотря на противостояние со стороны некоторых республиканцев.
Согласно данным голосования, законопроект поддержали 216 законодателей, 212 выступили "против".
Оппозиция законопроекту о расходах Госдепартамента основывалась в основном на положениях, связанных с Украиной.
Законопроект не выделяет конкретную сумму для помощи Киеву. Однако в нем говорится, что средства, выделенные в соответствии с положением законопроекта, должны быть предоставлены Украине для "защиты своего суверенитета", "борьбы с коррупцией" и "содействия прозрачности и демократии".
По мнению одной из самых ярых противников законопроекта республиканки Марджори Тейлор Грин, законопроект Госдепартамента предоставляет Киеву "карт-бланш".
Ранее палата представителей проголосовала по предложенной ею поправке, предусматривающей запрет на оказание помощи Украине. Поправка была отвергнута подавляющим большинством: 342 голоса против 90.
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