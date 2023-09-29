Власти Азербайджана планируют к концу 2023 года вернуть в Карабах и Восточный Зангезур 5,5 тыс. человек - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах властей страны довести до конца 2023 года до 5,5 тыс. человек число вернувшихся в Карабах и Восточный Зангезур.

«Более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои дома (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ-Аз), к концу 2023 года их число достигнет 5,5 тыс. человек», - сказал Алиев, выступая в пятницу на втором Азербайджанский национальном урбанистическом форуме в Зангилане.

При этом он добавил: «Кстати, сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны - Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села».

Р.Керимов