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Внешняя политика 29.09.2023 18:50

Байрамов и советник президента РФ обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял советника президента России Руслана Эдельгериева.

«На встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе возможные перспективы партнерства в сфере охраны окружающей среды, вопросы, возникшие по итогам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мер Азербайджана. Стороны также обменялись мнениями по вопросам гуманитарной помощи», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов также подробно проинформировал Эдельгериева об угрозах региональному миру и безопасности со стороны Армении и самопровозглашенного режима, установленного ею в Азербайджане, и рассказал о причинах локальных антитеррористических мер, реализуемых Азербайджаном на своей суверенной территории, в полном соответствии с международным гуманитарным правом. В этой связи была выражена надежда, что прекращение присутствия незаконных армянских вооруженных формирований, которые являются главной угрозой в регионе, послужит миру и стабильности в регионе.

Байрамов также проинформировал о текущем процессе разоружения, срочных мерах, принимаемых мер для удовлетворения потребностей армянских жителей, а также интенсивных переговорах по реинтеграции.

Министр еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана к диалогу по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, и что наша страна продолжит комплексные меры по удовлетворению потребностей армянских жителей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СОВЕТНИК


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