Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что "шатдауна" удастся избежать, но даже если он случится, госдеп будет стараться продолжать решать вопросы, касающиеся национальной безопасности.
"Во-первых, мы надеемся, что это не случится", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Мы, госдеп, сосредоточены на том, чтобы направить наши ресурсы на продвижение и защиту национальной безопасности, что бы ни произошло", - отметил он.
При этом госсекретарь призвал Конгресс сделать все, чтобы не допустить прекращения работы федерального правительства.
Он не стал давать комментарий по поводу того, как Госдепартамент отнесся бы к соглашению республиканцев и демократов по бюджету, в котором был бы сокращен объем помощи Украине. Блинкен указал, что это должны решать конгрессмены.
На этой неделе сенат одобрил двухпартийную резолюцию о продлении финансирования, чтобы избежать "шатдауна". Она, в частности, предусматривает финансирование правительства до 17 ноября и включает $6,15 млрд на финансирование Украины, $5,99 млрд на помощь в случае стихийных бедствий. Однако спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не будет выносить эту резолюцию на голосование после того, как некоторые конгрессмены-республиканцы выступили против нее.
Как сообщалось, демократы и республиканцы палаты представителей на состоявшемся заседании отклонили три поправки к проекту бюджета, предусматривающие сокращение финансирования Украины.
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