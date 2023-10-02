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Это интересно 02.10.2023 09:50

Страны ЕС в январе-июле нарастили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-июле 2023 года увеличили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 15,7% в годовом исчислении, до 162 т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли в 1,6 раза, до 11,579 млн евро.

В июле экспорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в Азербайджан составил 26 т (рост в 1,6 раза год к году), в стоимостном выражении поставки выросли в 2,8 раза, до 3,003 млн евро.

В денежном выражении Германия осталась лидером среди стран-экспортеров в июле – 1,929 млн евро (рост в 4,7 раза г/г).

Германия также занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды на азербайджанский рынок в денежном выражении и по итогам семи месяцев - 6,029 млн евро (рост в 1,9 раза г/г).

В январе-июле в тройку крупнейших экспортеров духов и туалетной воды (в стоимостном выражении) также вошли Франция - 2,425 млн евро (рост в 1,5 раза) и Италия - 1,466 млн евро (рост в 1,9 раза).

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 2,5% по сравнению с 2021 годом, до 306 тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 1,6 раза, до 17,13 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕС, ПАРФЮМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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