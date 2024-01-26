Страны ЕС за 11 мес. 2023г нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 5%

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-ноябре 2023 года увеличили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 5,3% в годовом исчислении, до 283 т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 30,7% - до 19,2 млн евро.
Лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды на азербайджанский рынок в денежном выражении по итогам 11 месяцев 2023 года занимает Германия (8,9 млн евро, рост на 36,2% год к году). В январе-ноябре 2023 года в тройку крупнейших экспортеров духов и туалетной воды (в стоимостном выражении) также вошли Франция – 4,9 млн евро (рост в 1,6 раза) и Италия – 2,8 млн евро (рост в 1,5 раза).
В ноябре 2023 года экспорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в Азербайджан сократился в годовом исчислении на 12,8% - до 43 т, в стоимостном выражении поставки выросли на 28,9% - до 2,9 млн евро. В денежном выражении лидером среди экспортеров за отчетный период стала Германия (около 1 млн евро, рост в 1,5 раза).
По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 2% по сравнению с 2021 годом, до 304 тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 1,6 раза, до 17,1 млн евро.
Р.Керимов
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