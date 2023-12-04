Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года увеличили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16,2% в годовом исчислении, до 215 т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 40%, до 14,7 млн евро.
Германия занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды на азербайджанский рынок в денежном выражении и по итогам девяти месяцев этого года (7,4 млн евро, рост на 45,1% г/г). В январе-сентябре в тройку крупнейших экспортеров духов и туалетной воды (в стоимостном выражении) также вошли Франция – 3,7 млн евро (рост в 1,8 раза) и Италия – 1,6 млн евро (рост на 45,5%).
В сентябре экспорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в Азербайджан вырос в годовом исчислении в 1,7 раза, до 32 т, в стоимостном выражении поставки увеличились в 1,7 раза, до 2 млн евро.
В денежном выражении лидером среди экспортеров за отчетный период стала также Германия (1,1 млн евро, рост в 1,5 раза год к году).
По пересмотренным данным Евростата, страны ЕС в 2022 году нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 2% по сравнению с 2021 годом, до 304 тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 1,6 раза, до 17,1 млн евро.
Р.Керимов
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