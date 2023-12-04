Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.848 RUR   0.0188 GBR   2.1545 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

Это интересно 04.12.2023 18:17

Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года увеличили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16,2% в годовом исчислении, до 215 т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 40%, до 14,7 млн евро.

Германия занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды на азербайджанский рынок в денежном выражении и по итогам девяти месяцев этого года (7,4 млн евро, рост на 45,1% г/г). В январе-сентябре в тройку крупнейших экспортеров духов и туалетной воды (в стоимостном выражении) также вошли Франция – 3,7 млн евро (рост в 1,8 раза) и Италия – 1,6 млн евро (рост на 45,5%).

В сентябре экспорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в Азербайджан вырос в годовом исчислении в 1,7 раза, до 32 т, в стоимостном выражении поставки увеличились в 1,7 раза, до 2 млн евро.

В денежном выражении лидером среди экспортеров за отчетный период стала также Германия (1,1 млн евро, рост в 1,5 раза год к году).

По пересмотренным данным Евростата, страны ЕС в 2022 году нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 2% по сравнению с 2021 годом, до 304 тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 1,6 раза, до 17,1 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПАРФЮМ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро Страны ЕС в январе-июле нарастили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 16% Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан духов и туалетной воды на 8,6 млн евро Страны ЕС в январе-мае нарастили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 16,7% г/г Германия занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды из стран ЕС в Азербайджан

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az