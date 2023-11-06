Страны ЕС за 8 месяцев поставили в Азербайджан духов и туалетной воды почти на 13 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-августе 2023 года увеличили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 9,6% в годовом исчислении, до 183 т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 37,2%, до 12,724 млн евро.
В августе экспорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в Азербайджан составил 21 т (спад на 22,2% год к году), в стоимостном выражении поставки снизились в 1,7 раза, до 1,145 млн евро.
По итогам 8 месяцев лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды на азербайджанский рынок в денежном выражении по-прежнему занимает Германия - 6,355 млн евро (рост на 44,6% г/г).
В январе-августе в тройку крупнейших экспортеров духов и туалетной воды (в стоимостном выражении) также вошли Франция – 2,952 млн евро (рост на 40,9%) и Италия – 1,554 млн евро (рост в 1,7 раза).
По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 2,5% по сравнению с 2021 годом, до 306 тонн. В денежном выражении экспорт увеличился в 1,6 раза, до 17,13 млн евро.
Р.Керимов
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