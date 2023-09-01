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Это интересно 01.09.2023 19:00

Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан духов и туалетной воды на 8,6 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в первом полугодии 2023 года увеличили экспорт духов и туалетной воды в Азербайджан на 9,9% в годовом исчислении, до 135,3 т, говорится в материалах статистического управления Евросоюза (Евростат), которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно статданным, в денежном выражении поставки выросли на 37% - до 8,576 млн евро.

В июне экспорт духов и туалетной воды из стран Евросоюза в Азербайджан составил 21,3 т (спад на 16% г/г) на сумму 1,289 млн евро (спад на 17,3%).

В денежном выражении лидером среди стран-экспортеров в июне стала Германия - 488 тыс. евро.

Германия также занимает лидирующие позиции по поставкам духов и туалетной воды на азербайджанский рынок в денежном выражении и по итогам первого полугодия - 4,1 млн евро (рост на 46,5% г/г).

В январе-июне в тройку крупнейших экспортеров духов и туалетной воды (в стоимостном выражении) также вошли Франция - 2,11 млн евро (рост на 65%) и Италия - 1,024 млн евро (рост на 54,2%).

По данным Евростата, страны ЕС в 2022 году нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 2,7% по сравнению с 2021 годом, до 306 тонн. В денежном выражении экспорт увеличился на 60,2%, до 16,992 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПАРФЮМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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