Страны ЕС в 2023г поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 21 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году увеличили по сравнению с 2022 годом поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 0,7% - до 306 т, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки выросли на 21,3%, до 20,8 млн евро.

В пятерку крупнейших европейских экспортеров духов и туалетной воды в Азербайджан (в стоимостном выражении) в 2023 году вошли: Германия – 9 млн евро (рост на 21,5%), Франция – 5,4 млн евро (рост на 39%), Италия – 3,3 млн евро (рост на 57%), Испания – 1,3 млн евро (спад на 3,1%) и Польша – 1,2 млн евро (спад на 16,8%).

Р.Керимов