Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

Внешняя политика 02.10.2023 23:07

Алиев надеется, что встреча в Гранаде «придаст импульс» мирной повестке на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что встреча в Гранаде 5 октября придаст импульс развитию мирной повестки дня на Южном Кавказе.

Такое мнение Алиев высказал в понедельник, принимая в Баку духовного главу Англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев отметил, что Азербайджан является инициатором подписания мирного договора (с Арменией – ИФ).

«Президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе возникли исторические возможности и шанс для продвижения мирной повестки дня, коснулся прилагаемых нашей страной в настоящее время усилий в этом направлении. Глава государства сказал, что после прекращения антитеррористических мероприятий центральное правительство оказало армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе, широкомасштабную гуманитарную помощь, населению оказываются услуги, связанные со сферами миграции, социальной защиты и здравоохранения», - отмечается в информации.

Алиев добавил, что Администрация Президента Азербайджана выступила с заявлением, адресованным широкой общественности, а также армянам в связи с обеспечением прав и безопасности армянских жителей Карабаха.

«Отметив важность построения доверия и этнического примирения в подобных постконфликтных условиях, архиепископ Кентерберийский выразил готовность поделиться своим опытом в этой области. В ходе беседы была отмечена роль этнического примирения и организаций гражданского общества», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, в Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


Похожие новости


Баку и Ереван могут ускорить подписание мирного договора - Алиев Президент Азербайджана: Нахчыван под руководством Гейдара Алиева поставил Армению на место Алиев предложил создать в системе ООН спецмеханизм в отношении пропавших без вести Алиев призвал Армению принять сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, ждет такого же подхода от Еревана - Алиев Алиев считает недопустимым подчинение офиса МККК в Карабахе управлению в Ереване Алиев считает важным в переговорах с Ереваном определение границы с Арменией Азербайджану неважно, при чьем посредничестве будет достигнут мир с Арменией - Алиев Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией к концу 2023 года при наличии конструктивного подхода со стороны Еревана Алиев: Армения должна на бумаге закрепить, что Карабах – это Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az