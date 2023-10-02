Алиев надеется, что встреча в Гранаде «придаст импульс» мирной повестке на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что встреча в Гранаде 5 октября придаст импульс развитию мирной повестки дня на Южном Кавказе.
Такое мнение Алиев высказал в понедельник, принимая в Баку духовного главу Англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев отметил, что Азербайджан является инициатором подписания мирного договора (с Арменией – ИФ).
«Президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе возникли исторические возможности и шанс для продвижения мирной повестки дня, коснулся прилагаемых нашей страной в настоящее время усилий в этом направлении. Глава государства сказал, что после прекращения антитеррористических мероприятий центральное правительство оказало армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе, широкомасштабную гуманитарную помощь, населению оказываются услуги, связанные со сферами миграции, социальной защиты и здравоохранения», - отмечается в информации.
Алиев добавил, что Администрация Президента Азербайджана выступила с заявлением, адресованным широкой общественности, а также армянам в связи с обеспечением прав и безопасности армянских жителей Карабаха.
«Отметив важность построения доверия и этнического примирения в подобных постконфликтных условиях, архиепископ Кентерберийский выразил готовность поделиться своим опытом в этой области. В ходе беседы была отмечена роль этнического примирения и организаций гражданского общества», - отмечается в информации.
Как сообщалось ранее, в Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.
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