Tesla возобновила выпуск заднеприводной версии электрокара Model Y в США

Американский производитель электромобилей Tesla возобновил производство заднеприводной комплектации кроссовера Model Y в США и будет продавать ее по более низкой цене, сообщает MarketWatch.
Выпуск данной модели на американских предприятиях Tesla прекратился в 2021 году, при этом в Европе и Китае продажи автомобиля все это время продолжались.
Стоимость последней версии Model Y с задним приводом и запасом хода до 420 км составляет $43,990 тыс., что на $3,750 тыс. меньше, чем у предыдущей модификации.
Модель Y впервые сошла с конвейера в 2020 году и с тех пор стала самым продаваемым электрокаром Tesla.
Акции компании прибавили в цене 0,6% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась более чем в два раза, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 27,2%.
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