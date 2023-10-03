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Транспорт и связь 03.10.2023 20:07

Tesla возобновила выпуск заднеприводной версии электрокара Model Y в США

Американский производитель электромобилей Tesla возобновил производство заднеприводной комплектации кроссовера Model Y в США и будет продавать ее по более низкой цене, сообщает MarketWatch.

Выпуск данной модели на американских предприятиях Tesla прекратился в 2021 году, при этом в Европе и Китае продажи автомобиля все это время продолжались.

Стоимость последней версии Model Y с задним приводом и запасом хода до 420 км составляет $43,990 тыс., что на $3,750 тыс. меньше, чем у предыдущей модификации.

Модель Y впервые сошла с конвейера в 2020 году и с тех пор стала самым продаваемым электрокаром Tesla.

Акции компании прибавили в цене 0,6% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась более чем в два раза, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 27,2%.

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Тэги: США, TESLA, ЭЛЕКТРОКАР, ПРОИЗВОДСТВО


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