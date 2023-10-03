В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры Алиева и Пашиняна в Гранаде

В Евросоюзе рассчитывают на саммите в Гранаде 5 октября оценить, можно ли продвинуться в урегулировании отношений Азербайджана и Армении, несмотря на сложную ситуацию на местах, заявил журналистам высокопоставленный дипломат ЕС.

"Мы надеемся суметь подвигнуть обе стороны установить амбициозный срок, амбициозный график, чтобы довести до завершения эту работу. Было бы слишком оптимистичным ожидать подписания в Гранаде соглашения о мире. Предстоит еще проделать большую работу", - сказал собеседник СМИ, комментируя им во вторник в Брюсселе на условии анонимности ожидания Евросоюза от действий дипломатии ЕС "на полях" предстоящего в Испании международного форума.

"Цель в том, чтобы попытаться добиться взаимного признания территориальной целостности и суверенитета обеих сторон. Для Армении на данной стадии - это основополагающий вопрос", - объяснил он.

Дипломат подтвердил участие в саммите Европейского политического сообщества Азербайджана и Армении и сообщил, что осуществлялись "интенсивные дипломатические контакты почти каждый день". Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель разговаривал по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, происходили также обмены мнениями государств-членов с Баку и Ереваном.

"Много работы было проделано в эти последние месяцы в том, что касается делимитации границ. И теперь, в идеале, мы бы желали прийти к соглашению о последующих этапах и об основаниях, на которые эта делимитация могла бы опираться", - продолжил чиновник ЕС.

По части гуманитарных вопросов предстоит много задач, в решении которых готов участвовать Евросоюз. Собеседник журналистов, в частности, привел в пример перспективу освобождения заключенных с обеих сторон. Кроме того, в ЕС надеются получить картографию заминированных территорий. Обсуждение этого вопроса уже начато, и Евросоюз призывает стороны продолжать эту работу. Необходимы также усилия по сбору и обмену информацией о пропавших без вести в предыдущих конфликтах.

Европейский дипломат сообщил, что Мишель проявляет большую активность в стремлении добиться размещения на местах наблюдателей ООН. "Это крайне важно, потому что напряженность очень высока, не преодолены подозрения", - отметил он, добавив, что присутствие наблюдателей способствовало бы осуществлению прав и обеспечению безопасности.

При этом чиновник оговорился, что еще слишком рано заявлять, в каком формате могут пройти предстоящие в Гранаде консультации. "Можно ли предусматривать совещание с участием германского канцлера Олафа Шольца или французского президента Эмманюэля Макрона, Шарля Мишеля и руководителей Армении и Азербайджана? Или скорее будет двусторонний формат? Мы посмотрим", - заключил европейский дипломат.