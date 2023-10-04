Ненефтяной экспорт Азербайджана за 9 месяцев вырос почти на 11%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-сентября 2023 года составил $2 млрд 434,32 млн, что на 10,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
По информации на сайте агентства, в сентябре 2023 года объем ненефтяного экспорта составил $223,89 млн (-17,6% от показателя сентября 2022 года).
В целом, по итогам III-го квартала 2023 года объем ненефтяного экспорта составил $660,65 млн (- 9,5% от показателя третьего квартала 2022 года).
Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.
По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.
Б.Рустамбеков
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