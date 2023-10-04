В Баку назвали провальной и непрофессиональной политику Франции на Южном Кавказе – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел Азербайджана в среду решительно отвергли обвинения главы МИД Франции Катрин Колонны в совершении Баку преступления в Карабахском регионе страны, назвали политику Парижа на Южном Кавказе провальной.
«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В Баку считают, что в Париже пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, заявляя, что жители Карабаха армянского происхождения не покидали регион добровольно.
Заявление французской стороны о поддержке Армении, и о том, что Франция является инициатором заседаний Совета Безопасности ООН, «вновь доказало беспочвенность утверждений о том, что она в течение последних 30 лет была нейтральным и беспристрастным посредником», говорится также в заявлении.
«Несмотря на то, что и международные организации, и премьер-министр Армении заявили, что проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия (19-20 сентября – ИФ) не представляли угрозу для мирных жителей, то, что французский министр назвал преступлением легитимный шаг, предпринятый Азербайджаном на своей территории, наряду с фальсификацией демонстрирует провал непрофессиональной политики, которую Франция проводит в регионе», - добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
GL планирует размещений облигаций на 3 млн манатов
Казахстан и КНР могут в течение года начать расширять нефтепровод между странами
РФ сохраняет планы по снижению экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023г, в ноябре оценит изменения объемов ее производства
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
Nike остается самым дорогим брендом одежды в мире
Пограничники Азербайджана в сентябре задержали свыше 50 нарушителей госграницы
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Песков подтвердил проведение переговоров с США и ЕС по Карабаху в Турции
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет в 13 октября в Бишкеке
SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности
Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС