В Баку назвали провальной и непрофессиональной политику Франции на Южном Кавказе – МИД Азербайджана

В министерстве иностранных дел Азербайджана в среду решительно отвергли обвинения главы МИД Франции Катрин Колонны в совершении Баку преступления в Карабахском регионе страны, назвали политику Парижа на Южном Кавказе провальной.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Баку считают, что в Париже пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, заявляя, что жители Карабаха армянского происхождения не покидали регион добровольно.

Заявление французской стороны о поддержке Армении, и о том, что Франция является инициатором заседаний Совета Безопасности ООН, «вновь доказало беспочвенность утверждений о том, что она в течение последних 30 лет была нейтральным и беспристрастным посредником», говорится также в заявлении.

«Несмотря на то, что и международные организации, и премьер-министр Армении заявили, что проведенные Азербайджаном антитеррористические мероприятия (19-20 сентября – ИФ) не представляли угрозу для мирных жителей, то, что французский министр назвал преступлением легитимный шаг, предпринятый Азербайджаном на своей территории, наряду с фальсификацией демонстрирует провал непрофессиональной политики, которую Франция проводит в регионе», - добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов