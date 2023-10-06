С датой расширения ЕС в 2030 году согласны не все страны союза, но она заслуживает обсуждения - Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что названная им дата расширения ЕС в 2030 году не включена в заявление государств-членов по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде, и это не планировалось, она прозвучала как ориентир на случай, если будут проявлены соответствующие амбиции.
"Некоторые главы государств выразили свое несогласие по отношению к фиксированной дате, другие поддержали установление такой даты. Но главное, по моему мнению, это определить, какова доля нашей, 27 государств, ответственности, чтобы быть готовыми (...) и показать нашу серьезность тем, кто хочет к нам присоединиться (...), показать, что надо положить конец ощущению растерянности и разочарования, которое растянулось на Западных Балканах на 20 лет. Это вопрос доверия к европейскому проекту", - сказал Мишель в пятницу на пресс-конференции в Гранаде, где завершился неформальный саммит Европейского союза.
Он признал разногласия в ЕС по данной проблеме, заявив, что тема требует обсуждения. По его мнению, наличие даты, к которой надо стремиться, поощряет к прогрессу и реализации реформ.
Главе Евросовета пришлось таким образом объяснять высказанное им ранее в одном из интервью мнение, что Украина может быть принята в ЕС в 2030 году, если выполнит условия, предъявляемые к государствам-кандидатам на вступление в Евросоюз.
На той же пресс-конференции в Гранаде председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может быть упрощенных путей для приема в ЕС новых членов, они должны добиться требуемых Брюсселем результатов в процессе подготовки к вступлению.
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