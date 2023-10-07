Генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль

Генсек ООН Антониу Гутерриш осуждает нападение ХАМАС на Израиль и призывает избегать более масштабного конфликта, сообщает в субботу его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает утреннюю атаку ХАМАС на израильские города рядом с сектором Газа и в центральной части Израиля, в том числе атаку тысячами ракет по населенным пунктам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Он также призывает всеми дипломатическими способами избегать более крупномасштабного конфликта.

"Он отмечает, что насилие не может стать решением конфликта, и мир может быть достигнут только через переговоры, ведущие к решению, устраивающему оба государства", - отмечается в заявлении.

Гутерриш также потрясен сообщениями о том, что мирных жителей атаковали и похищали из их домов. Он призывает к максимальной сдержанности, а также говорит о необходимости уважать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил "Аль-Джазире", что боевики захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных. По его словам, боевики взяли столько пленных, что этого хватит побудить Израиль освободить всех палестинских заключенных.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

Также военные сообщили, что израильские ВМС уничтожили десятки боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

В результате эскалации конфликта в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. Кроме того, Associated Press со ссылкой на данные палестинского Минздрава сообщало, что по меньшей мере, еще 198 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа. Не менее 1 тыс. 610 человек получили ранения.