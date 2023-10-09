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Финансы 09.10.2023 13:47

АИКГФ в понедельник привлек еще 50 млн манатов посредством размещения облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в понедельник разместил облигации на 50 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.

По итогам аукциона размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 50 млн манатов.

Срок обращения облигаций – 7 200 дней, дата погашения – 26 июня 2043 года.

Ставка купона – 3,25% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Как сообщалось ранее, АИКГФ в январе-августе 2023 года привлек 220 млн манатов от размещения облигаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Х.Насирзаде

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Тэги: АИКГФ, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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