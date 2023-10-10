В 2024 году более 21% ВВП Украины направят на военные нужды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о финансировании оборонного сектора в 2024 году, сообщают украинские СМИ со ссылкой на его сайт.
Согласно указу, правительству необходимо "обеспечить увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки и требований бюджетного законодательства, а также принять в 2024 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины".
Правительству поручено в ходе доработки проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год" обеспечить выделение на нужды безопасности и обороны 21,6% ВВП, что составит не менее 1 692 613,0 млн гривен.
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