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В Украине заявили о повреждении 37 оборонных предприятий

В результате российских ударов повреждены 37 предприятий оборонной промышленности в Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает украинское агентство УНН.

«Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», — сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что предприятия по производству вооружений и военной техники в Украине с каждым месяцем увеличивают объемы. Запускаются новые производства и расширяют те, которые давали результаты еще до начала войны.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОВРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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