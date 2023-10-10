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Финансы 10.10.2023 13:32

Бакинский филиал Bank Melli Iran сократил за 9 месяцев активы почти на 18%, прибыль - удвоил

Бакинский филиал "Bank Melli Iran" (Национальный банк Ирана) сократил в январе-сентябре 2023 года активы на 17,6% - до 79 млн 586,401 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в филиале банка.

Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период сократился на 1,7 раза - до 5 млн 636,16 тыс. манатов.

В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках - 38 млн 423,512 тыс. манатов (спад по сравнению с показателем на 31 декабря 2022г на 35,4% - ИФ), инвестиционные ценные бумаги - 31 млн 9,889 тыс. (рост на 30%).

Обязательства банка на 30 сентября 2023 года равны 39 млн 506,499 тыс. манатов (спад на 33,4%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период сократились на 35,6% - до 21 млн 581,1 тыс. манатов, тогда как клиентские счета - в 6,4 раза, до 1 млн 381,715 тыс. манатов.

Капитал банка равен 40 млн 79,902 тыс. манатов (рост на 7,5%), уставный капитал - 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).

Чистая прибыль филиала банка по итогам 9 месяцев составила 2 млн 794,191 тыс. манатов (рост в 2,1 раза по сравнению с январем-сентябрем 2022 года). Суммарный нераспределенный убыток на 30 сентября 2023 года оценивается в 33 млн 531,27 тыс. манатов.

Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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